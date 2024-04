Presidente Cpo Abruzzo, 'disabili in classi separate una follia'

"Ritengo la proposta di Vannacci una vera e propria follia, non si dovrebbe proprio più parlare di certi temi. Ipotizzare classi separate per i disabili significa anche non rendersi conto che esistono disabilità e abilità diverse. Come possiamo pensare, ad esempio, di equiparare un disabile motorio con un disabile cognitivo? Quello che è normale, invece, nella nostra società, è parlare di integrazione e valorizzazione delle diverse e peculiari abilità di ognuno, e fortunatamente ci sono amministratori che ne parlano e trovano i mezzi per attuarle". Lo ha dichiarato all'ANSA Maria Franca D'Agostino, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, a margine dei lavori della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia in corso a Pescara.

"Non possiamo ignorare che, nonostante i progressi fatti nel settore, permangono ancora nel nostro Paese scarsa informazione nelle famiglie e criticità nel sistema di assistenza, sono ancora troppo poche, ad esempio, le strutture residenziali per il disabile adulto e spesso l'aiuto alla singola famiglia arriva dalle associazioni fondate per iniziativa di altre famiglie.

Ecco, è proprio la condivisione delle esperienze che può contribuire ulteriormente all'inclusione del disabile, non certo dare vita a situazioni ghettizzanti come le classi separate".





