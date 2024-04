Abodi, nel calcio troppe liti, pronto a intervenire

"E' un lungo periodo che si registra una certa litigiosità nel mondo del calcio, cambia forme e interpreti, ma è interesse comune che si metta fine ai personalismi. Ho ragionevole fiducia nel futuro perchè penso che il sistema debba funzionare, debba essere produttivo e competitivo. C'è bisogno che assieme alle istituzioni migliori il contesto del calcio, e che si facciano nuovi stadi. Mi auguro una stagione di svolta. Non sarò un traghettatore: se le cose non dovessero mettersi sulla strada giusta non starò a guardare e certamente interverrò". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della convention di FdI.



