25 aprile, Pratola Peligna ricorda Vittorio Mondazzi

Fu catturato in terra straniera dai nazifascisti e, rifiutando di arruolarsi con il loro esercito, venne internato. Nel corso della cerimonia del 25 aprile Pratola Peligna ha ricordato Vittorio Mondazzi, pratolano che non esitò a sacrificare la propria vita per difendere alcuni commilitoni. Fu liberato soltanto dopo mesi di sofferenze, ma scelse di proseguire la lotta di Resistenza al nazifascismo, sacrificandosi fino alla morte, per difendere alcuni compagni.

Il suo esempio di fierezza e coraggio, a difesa della libertà e della democrazia, è stato premiato con la medaglia di bronzo al Valor Militare, posta sul Gonfalone del Comune dal ministro della Difesa il 24 maggio del 2019. La cerimonia si è tenuta davanti al monumento della Brigata Maiella nella villetta comunale, alla presenza del sindaco, Antonella Di Nino, dell'assessore regionale Roberto Santangelo e del presidente della Fondazione Brigata Maiella, Nicola Mattoscio.



