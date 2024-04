25 aprile: niente evento istituzionale, cittadini si organizzano

In tanti a Città Sant'Angelo hanno celebrato il 25 aprile organizzandosi autonomamente in assenza di iniziative istituzionali. Ragazzi, maestri e associazioni, alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Antonio Blasioli, hanno attraversato le vie del paese intonando canti di pace e Resistenza e hanno raggiunto l'ex Manifattura Tabacchi, edificio che nel periodo dal 1941 al 1944 fu utilizzato come campo d'internamento per oppositori politici e indesiderati al regime. I cittadini hanno ricordato come la popolazione angolana si distinse, così esponendosi alle ritorsioni delle truppe nazifasciste, accogliendo in casa e aiutando sfollati, ex internati e fuggiaschi. Per questo Città Sant'Angelo è ricordata come il "Paese della gente buona" ed è stata insignita della medaglia d'argento al valor civile.





