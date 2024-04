Scuola Vasto vince il 'debate storico' su Rivoluzione Francese

Il Polo liceale "R. Mattioli" di Vasto, con il coach Irene Bianchi, è la squadra vincitrice della II Edizione del Torneo di Dibattito Storico sulla Rivoluzione Francese, dal titolo "Rigenerare Memoria", svoltosi stamattina all'Università "G. d'Annunzio" di Pescara e organizzato dalla Fondazione Hubruzzo in collaborazione con Rati e Società Debate Italia. "L'iniziativa del torneo di debate storico, giunta alla seconda edizione, è una operazione culturale che riteniamo cruciale", ha detto Matteo Giangrande socio RATI e direttore Società Nazionale Debate Italia. " Questa esperienza consente agli studenti di indagare e riflettere su questioni controverse analizzandole nel loro contesto storico. Si tratta del miglior modo per abituare la mente a padroneggiare la complessità dei processi e delle dinamiche umane per scovare le migliori ragioni per deliberare e prendere posizione in essi. Questo evento è solo un ulteriore tassello del programma educational di Fondazione Hubruzzo, che quest'anno ha già promosso una Academy per il dibattito in lingua inglese, una capillare formazione al dibattito in diverse scuole della regione e che si concluderà con un torneo di debate per scuole medie e superiori, in italiano e in inglese, che avrà luogo a Pescara a fine maggio".

L'edizione di quest'anno del torneo è dedicata alla memoria dell'On. Giovanni Di Fonzo, il cui spirito innovativo e la cui missione civile continua a ispirare molteplici attività innovative nelle scuole abruzzesi.

Rivolto a studenti delle scuole superiori di tutte le province, il torneo promette di essere un crocevia di idee e di riflessioni sulla Rivoluzione francese, con particolare attenzione al rapporto tra cittadinanza e appartenenza religiosa.



