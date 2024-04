Gran Guizza Popoli: rinnovato contratto per 250 lavoratori

Aumento delle indennità e del premio di risultato con una definizione dei termini di previdenza. Sono queste le principali novità per i lavoratori dello stabilimento Gran Guizza di Popoli, per i quali oggi è stato rinnovato il contratto aziendale. SI tratta di 250 operai in tutto che possono guardare al futuro con più fiducia, almeno secondo le sigle sindacali. La novità riguarda il premio di risultato che avrà un aumento per la vigenza del contratto di € 250. Viene inoltre rafforzata l'attenzione ad una economia green con sistemi di riciclo delle plastiche monouso e con la promozione di transizioni verso modelli di economia circolare.

Almeno il 25 per cento del pet viene riciclato. "Quando le buone relazioni sindacali funzionano e vengono applicate, i risultati vengono raggiunti sempre"- dichiara Franco Pescara, Segretario Generale Fai Cisl Abruzzo Molise, il quale sottolinea che il contratto aziendale assorbe gli effetti positivi dell'assegnazione della concessione trentennale per la gestione delle acque minerali che era stata rilasciata lo scorso febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA