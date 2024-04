Potenziamento Roma-Pescara, al via il Dibattito Pubblico

Informare e illustrare il programma dell'opera di raddoppio della tratta Pescara-Chieti-Interporto d'Abruzzo, volta a rendere competitivo il sistema ferroviario sulla direttrice Roma-Pescara rispetto alle altre modalità di trasporto, nonché a garantire migliori livelli prestazionali dell'offerta in termini di tempi di percorrenza e di capacità. Queste le finalità del Dibattito Pubblico sul progetto, presentato in conferenza stampa a Palazzo Silone all'Aquila. Gli incontri prenderanno il via a partire dal 2 maggio.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Pierluigi Biondi, all'iniziativa hanno partecipato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, la componente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico (Cndp) e relatrice per il Progetto, Andreina Scognamiglio, l'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, il vicedirettore generale Operation di Rfi, Vincenzo Macello, e il coordinatore del Dibattito Pubblico, Roberto Zucchetti.

Il sito web DP Pescara Chieti (https://dp.potenziamentopescarachieti.it/) fornirà un'informazione completa e tempestiva sul progetto infrastrutturale e sull'avanzamento del Dibattito Pubblico. Da giovedì 2 maggio partiranno gli incontri del Dibattito Pubblico, per esaminare attentamente insieme ai cittadini e ai soggetti interessati le potenzialità del progetto e i suoi impatti sul territorio. Il calendario degli appuntamenti del Dibattito prevede webinar e eventi in presenza finalizzati a "trasmettere una informazione esauriente e imparziale e promuovere il confronto tra tutte le diverse posizioni esistenti, anche quelle dei singoli cittadini".

"Quello di oggi è un passo in avanti e un segnale molto importante per lo sviluppo del territorio - afferma Marsilio - Ora si entra nel vivo del Dibattito con un calendario che viene presentato per definire la parte di progetto che riguarda la tratta da Pescara fino a Chieti, un altro passaggio fondamentale che per decenni è rimasto bloccato per un'antica contesa sull'attraversamento di Sambuceto. Si va avanti su una ferrovia che è fondamentale, è una spina dorsale dei collegamenti della nostra Regione verso la Capitale".

"Il dibattito pubblico - sottolinea Zucchetti - non decide cosa fare: serve a far emergere tutte le critiche e le proposte migliorative del progetto in modo che chi dovrà poi decidere lo possa fare con il massimo delle informazioni. Per questo invito tutti a contribuire, informandosi, inviando osservazioni e contributi e partecipando agli incontri pubblici".

"Avviamo la fase di Dibattito Pubblico su quest'opera - dice Strisciuglio - perché crediamo nel confronto con gli 'stakeholder', partito circa due anni fa, con la Regione e con i comuni abruzzesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA