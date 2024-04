Bretella Pescara-L'Aquila pronta per dicembre

Sarà completata per fine anno la bretella ferroviaria sulla linea Pescara-L'Aquila. E' quanto è emerso nel corso di un summit tra Trenitalia, Regione Abruzzo, Rete Ferroviaria Italiana e comitato pendolari della tratta ferroviaria Sulmona-L'Aquila. L'opera, che ha un costo di 12 milioni di euro, prevede la realizzazione di una fermata in località Santa Rufina, distante circa tre chilometri dalla stazione centrale di Sulmona, e di un tratto di ferrovia di circa 700 metri che unisce la linea Pescara-Roma alla Sulmona L'Aquila. Inoltre, la piccola stazione sarà dotata di un marciapiede di 250 metri, di due pensiline, di monitor e segnaletica acustica per le informazioni al pubblico, nonché di un parcheggio di circa 2.700 metri quadrati. "Abbiamo chiesto di salvaguardare i treni della Sulmona-L'Aquila, mentre i treni della L'Aquila-Pescara devono essere un'aggiunta"- incalzano dal comitato- "se si parte dalla stazione di Sulmona e si rientra a Santa Rufina, il disagio sarà inevitabile"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA