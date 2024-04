Regione Abruzzo, assessore Santangelo incontra il personale

Primi incontri dell'assessore della Regione Abruzzo Roberto Santangelo, che ha le deleghe a Istruzione, Formazione, Politiche sociali e Politiche culturali, con i direttori, i dirigenti e i dipendenti degli uffici preposti alle deleghe attribuite, per fare il punto sulle strategie di azione amministrativa. Nello specifico, il personale del settore Cultura si è riunito all'Aquila per confrontarsi sulla situazione delle biblioteche d'Abruzzo e sulle proposte per il rilancio culturale e sociale delle comunità locali.

"Proprio attraverso il dialogo, l'ascolto e la mobilitazione delle risorse interne, gli uomini e le donne che lavorano nelle tecnostrutture - ha commentato l'assessore Santangelo - sarà possibile attuare un programma di azioni concrete per valorizzare l'attività degli uffici e ottenere, così, una ricaduta positiva su tutto il territorio regionale".



