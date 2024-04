Isweb Avezzano Rugby a un passo dalla promozione in A1

Basta un tempo all'Isweb Avezzano Rugby per regolare i conti con il Villa Pamphili e portare a casa la sesta vittoria consecutiva in campionato: successo che permette agli abruzzesi di restare ancorati al terzo posto con 75 punti in classifica, ma anche di allungare a più sette sul Livorno, attualmente quarto. In caso di risultato positivo domenica prossima, nella gara casalinga proprio contro il Livorno, gli abruzzesi conquisterebbero la promozione in A1. A Roma i ragazzi di mister Troiani sono scesi in campo determinati a mettere il risultato in cassaforte fin dalle battute iniziali. Pronti e via, dopo un minuto il centro sudafricano Lunathi Nxele schiaccia in meta. Passano cinque minuti e arriva la seconda marcatura pesante con il pilone Angelo Carones, ma un errore difensivo permette ai padroni di casa di accorciare nel punteggio con una meta di rapina.

Si tratta però di un episodio, in quanto gli orsi marsicani marcano altre due mete nel primo tempo con le ali Dario Pallotta e Riccardo Capone. Dalla piazzola Giovanni Natalia trasforma due dei quattro calci e l'Isweb Avezzano Rugby va al riposo sull'11-24. Nella seconda frazione di gioco il Villa Pamphili prova a recuperare il gap ma le mete di Alessio Ponzi e Nicola Rettagliata non le consentono di rientrare mai in partita.

"Una vittoria su un campo sempre difficile che ci lancia alla conquista della promozione in serie A1. Domenica prossima un risultato positivo tra le mura amiche contro il Livorno ci permetterebbe di coronare un sogno con una giornata di anticipo - ha dichiarato a fine gara il presidente giallonero, Alessandro Seritti. Sarebbe un passaggio storico per la nostra società e per tutto il territorio marsicano, l'Avezzano Rugby entrerebbe nel novero delle migliori diciotto squadre in Italia. Sono fiducioso di avere una strepitosa cornice di pubblico per spingere i ragazzi verso questo emozionante traguardo".



