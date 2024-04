Stazioni del territorio,Popoli-Vittorito diventa hub dei servizi

È l'unica stazione abruzzese individuata nel progetto pilota Fs "Stazioni del Territorio" che interesserà 20 scali ferroviari sull'intero territorio nazionale. È stata inaugurata questa mattina, e sarà in funzione dalla prossima settimana, la "stazione modello" Popoli-Vittorito (Pescara) che diventerà ora un hub dei servizi. Al piano terra ci sono gli spazi per tre ambulatori riservati a servizi sanitari forniti da farmacisti e medici di medicina generale e servizi sociali affidati ad associazioni del terzo settore.

Nella stazione ferroviaria della località termale ci saranno un punto per le vaccinazioni o per gli screening, nonché uno sportello dedicato a telemedicina, elettrocardiogramma, holter cardiaco-pressorio legato anche ad attività sportive, punto di ascolto con psicologi e un Centro antiviolenza.

"Il centro sarà operativo dalla prossima settimana, stiamo definendo nel dettaglio gli orari" annuncia il sindaco di Popoli Terme, Dino Santoro, che ha presentato il progetto, in videoconferenza con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e l'amministratore delegato del gruppo Fs, Luigi Ferraris.

"Questo intervento - spiega ancora il sindaco - insieme a quello di riqualificazione di via Buozzi, previsto dall'amministrazione, cambierà totalmente volto all'ingresso, tramite treno, nel Comune di Popoli Terme e all'intera viabilità locale".



