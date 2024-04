Fossacesia, Di Giuseppantonio si candida sindaco per 3/o mandato

E' pronto per il terzo mandato consecutivo il sindaco di Fossacesia (Chieti), Enrico Di Giuseppantonio, che punta a riconquistare la carica nelle prossime elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno prossimi.

L'annuncio è stato fatto oggi a conclusione della riunione del gruppo di maggioranza "Per Fossacesia con Enrico Di Giuseppantonio sindaco". La decisione ha fatto leva sul recente decreto legge in materia di elezioni, che estende il numero dei mandati per i Comuni fino a quindicimila abitanti e taglia ogni limite ai Comuni sotto i cinquemila - Fossacesia ne conta circa 6.300 - Così assessori e consiglieri comunali hanno chiesto a Di Giuseppantonio di riproporsi alla guida di Fossacesia e proseguire il proficuo lavoro svolto per il bene esclusivo della comunità locale.

"Mi hanno convinto soprattutto le motivazioni - spiega Di Giuseppantonio - Rivolgo un grande ringraziamento per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Anche tantissimi cittadini in queste ultime settimane mi hanno avvicinato e hanno insistito perché mi candidassi. Il mandato che si conclude è stato impegnativo, segnato dalla pandemia da Covid e dalla crisi energetica, che ha reso più complesso e impegnativo non solo a Fossacesia, ma in tutta Italia, il lavoro delle amministrazioni comunali, anche a causa dell'aumento dei servizi e dei costi dei materiali. Dobbiamo cementare le basi per proiettare Fossacesia nel futuro, è un impegno al quale non voglio sottrarmi, per la mia gente e la mia città a cui ho dedicato gran parte della mia vita. Abbiamo finanziamenti per tante opere pubbliche che dovranno essere completate e che potranno far crescere ancor di più Fossacesia".



