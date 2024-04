Al Conservatorio dell'Aquila parte l'omaggio a Henry Mancini

Prende il via giovedì 18 aprile (ore 18.30), alla presenza dei figli Monica, Felice e Chris Mancini, che arriveranno da Los Angeles, l'evento 'Henry Mancini un abruzzese a Hollywood'. Si tratta di un programma di concerti organizzato dal Conservatorio 'Alfredo Casella' dell'Aquila per celebrare l'anniversario del centenario della nascita del compositore Enrico Nicola Mancini, da tutti conosciuto come Henry Mancini. Il papà di Henry, Quinto Mancini, nacque a Scanno (L'Aquila) il 13 marzo 1893, e da bambino emigrò negli Usa.

Nato da un'idea di Paolo Di Sabatino, pianista jazz e docente del Conservatorio aquilano, il progetto si propone di rendere omaggio a un gigante della musica, coinvolgendo anche gli studenti del Conservatorio.

L'apertura del programma si svolgerà, quindi, a L'Aquila nell'Auditorium del Conservatorio con un concerto che proporrà alcuni dei brani più belli e famosi di Henry, in originali arrangiamenti realizzati dallo stesso Di Sabatino e, per alcuni brani, cantati dalla figlia di Henry Mancini, Monica.

Si va dalla musica scritta per la Pantera Rosa (dallo stesso film verrà eseguita anche 'Meglio stasera', con testo di Franco Migliacci) fino al tema di 'Uccelli di rovo', passando per 'Charade' e 'Loss in love', tema tratto da 'I Girasoli', un film del 1970 di Vittorio De Sica, con Marcello Mastroianni e Sophia Loren. Non mancherà una versione rivisitata della meravigliosa Moon River (Oscar 1962 per la migliore canzone), dalla colonna sonora di 'Colazione da Tiffany' (Premio Oscar per il miglior film, nello stesso anno).

Saranno coinvolti i ragazzi dei corsi di strumento ad arco del "Casella", insieme ai docenti: Paolo Di Sabatino - che oltre ad avere curato gli arrangiamenti sarà al pianoforte; Roberto Gatto alla batteria; Luca Pirozzi al basso. La direzione dell'orchestra è affidata a un altro docente, Gabriele Bonolis.

Il coordinamento è a cura della musicologa Daniela Macchione, anche lei docente del "Casella". Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Venerdì 19 la famiglia di Mancini si sposterà a Scanno per visitare, per la prima volta, i luoghi delle origini della famiglia.



