Rischio pluriclasse, scatta petizione in Valle Subequana

Continua la mobilitazione in Valle Subequana a difesa della scuola. Dopo le iniziative messe in campo contro la formazione della pluriclasse che da settembre prossimo accorperebbe prima e terza media del plesso di Castelvecchio Subequo, i genitori hanno costituito il comitato spontaneo "Siamo parte del mondo". L'obiettivo è predisporre al meglio tutte le iniziative da attuare per rivendicare il diritto degli alunni delle aree interne ad avere un'istruzione adeguata. Per questo è stato deciso di lanciare una petizione online per sostenere la lotta. "Adesso la politica faccia la sua parte stando dalla nostra parte - dichiarano dal comitato - Già abbiamo avuto un primo proficuo contatto con l'assessore regionale all'Istruzione e agli Enti locali, Roberto Santangelo, che ha assicurato pieno impegno sulle nostre richieste. Ci sia l'attenzione di tutti i rappresentanti in Consiglio regionale, soprattutto eletti nel nostro territorio, perché salvaguardare il futuro di questa parte d'Abruzzo significa rispondere alle sfide del futuro dell'intero territorio regionale"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA