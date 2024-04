Cna L'Aquila, eletto nuovo presidente Giorgio Carissimi

La guida della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna) L'Aquila passa a Giorgio Carissimi, cinquantunenne, titolare di un ristorante nel capoluogo abruzzese, che è subentrato così a Claudio Gregori, sindaco di Barete, che ha presieduto l'associazione in questi anni. L'imprenditore neo eletto ha espresso "l'idea di rivolgerci al nostro mondo di riferimento, quello degli artigiani, dei commercianti e delle piccole e medie imprese, infondendo un messaggio di fiducia. Per ottenerla, li assisteremo sul campo, in tutte le loro esigenze. Una cultura del 'fare', insomma, per un mondo in cui tutto è cambiato negli ultimi dieci anni: e questo sarà possibile solo ascoltando gli imprenditori, venendo incontro alle loro esigenze reali".

L'incarico è stato conferito sabato nel corso dell'assemblea straordinaria della confederazione artigiana aquilana, a cui hanno partecipato anche il presidente e il direttore di Cna regionale Abruzzo, rispettivamente Savino Saraceni e Silvio Calice, oltre a numerosi dirigenti associativi, tra cui Giorgio Stringini che per anni ha guidato la confederazione artigiana del capoluogo.

Titolare del ristorante "da Giorgione", in via del Guastatore, all'Aquila, Carissimi è imprenditori di lungo corso del settore del turismo e della ristorazione.



