Calcio, Campobasso vince contro la Samb, serie C più vicina

Il Campobasso si impone sul terreno di gioco della Sambenedettese (0-1), mantiene la vetta della classifica e inalterato il distacco di 4 punti dall'Aquila, seconda della classe, corsara a Vastogirardi (0-1).

E a tre turni dalla conclusione del campionato di serie D, il girone F si annuncia interessantissimo. Quella di ieri è stata una giornata che non verrà dimenticata. Al seguito della squadra di mister Pergolizzi oltre 1.200 tifosi hanno fatto da cornice al Riviera delle Palme, preso d'assalto anche dalla tifoseria locale per il big mach della 31/a giornata.

Entusiasmo a Campobasso e nel resto della regione per il risultato ottenuto che consente ai rossoblù molisani di fare un ulteriore passo avanti verso la promozione in serie C.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA