TEDx L'Aquila, le ricette per guardare oltre la crisi

Un confronto sulla crisi come aspetto intrinseco dell'esperienza umana attraverso le voci di psicologi, giornalisti, imprenditori, scienziati e artisti.

Questo è stato Tedx L'Aquila, nell'edizione 2024. Il popolare format divulgativo, accolto quest'anno da palazzo Pica Alfieri, ha affrontato il tema da diverse prospettive: dalla crisi personale alla crisi sociale, dalla crisi culturale alla crisi ambientale, i relatori hanno esplorato le molteplici dimensioni di un mondo in rapida trasformazione. Hanno offerto prospettive uniche per affrontare le sfide che ci circondano.

Benedetta Santini, psicologa, ha aperto la sessione con la sua esplorazione su come la filosofia e la psicologia possano fornire strategie concrete per superare le crisi interne.

Emanuele Rauco, giornalista, ha parlato della crisi del cinema come un'opportunità per il rinnovamento e la riformulazione della settima arte. Fabio Zaffagnini, imprenditore, fondatore del supergruppo Rockin'1000, ha condiviso la sua visione sulla creatività e sul pensiero laterale.

Francesco Rigodanza, ricercatore all'Università di Padova, ha sottolineato l'importanza della curiosità, della positività e della credibilità nel campo scientifico sempre a caccia di soluzioni dal punto di vista dell'efficientamento energetico.

Laura Antonini, speaker di Radio Deejay, ha condiviso la sua esperienza personale di avviamento al lavoro mostrando come gli ostacoli possano trasformarsi in opportunità di crescita e scoperta di sé. Linda Raimondo, astrofisica, ha focalizzato il suo intervento sulle sfide che ognuno può incontrare nel proprio percorso di crescita. Luca La Mesa, imprenditore, ha parlato di crescita personale e professionale. Margherita Paiano, creatrice digitale, ha parlato dell'adattamento umano in un'era di rapidi cambiamenti culturali, mettendo in luce le sfide poste dall'evoluzione culturale che supera quella biologica. Vincenzo Bordoni, comico, ha utilizzato la stand-up comedy per stimolare il pensiero critico. A coordinare gli interventi, Riccardo Cicerone e Lara Marrama. La giornata di domani sarà articolata in diversi panel. Tra gli ospiti anche Artem di 'Mare Fuori'.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA