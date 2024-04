Mancano medici nei Pronto soccorso, Asrem ne cerca 10

Nonostante l'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) "abbia adottato tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente" per reclutare medici da impiegare nei reparti dell'Emergenza-Urgenza, "persiste la gravissima carenza di personale", in particolare ai Pronto soccorso degli ospedali di Termoli (Campobasso) e Isernia.

Una situazione di criticità, dunque, che ha 'costretto' l'Asrem a emanare un Avviso pubblico per il conferimento di 10 incarichi libero-professionali a laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all'esercizio della professione. Nella delibera a firma del Dg Asrem, Giovanni Di Santo, è anche specificato che "al fine di reclutare dirigenti medici della disciplina di Medicina d'Emergenza Urgenza, sono stati adottati tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il reclutamento di personale sanitario in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi". In sostanza, neanche il ricorso a medici stranieri ha sortito gli effetti desiderati.





