Maestro Pellegrini presenta all'Aquila il nuovo album

Il cantautore livornese Francesco 'Maestro' Pellegrini presenta domenica 14 aprile all'Aquila (ore 18.30 al Caffè letterario Liberamia in via degli Scardassieri) in anteprima 'showcase' il suo nuovo album 'Chi sono io', suonando in versione intima alcuni brani del nuovo lavoro in cui ha collaborato il musicista aquilano Luigi Tarquini.

Maestro Pellegrini è figlio d'arte, ha scritto musica e parole fin dall'infanzia. Polistrumentista con formazione accademica ha suonato al fianco di Nada, Mobrici, Fast Animals and Slow Kids, ed è inoltre il chitarrista degli Zen Circus.

Ha fatto parte della band Criminal Jokers assieme a Francesco Motta contribuendo alla nascita della nuova scena indipendente italiana dei primi anni dieci.

'Chi sono io' - co-prodotto con Alberto Falò - è il suo secondo disco in arrivo il 10 Maggio con Pioggia Rossa dischi / Virgin, dopo l'esordio con 'Fragile' nel 2020.



