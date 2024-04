Chieti, gestione diretta dei parcheggi, il 15 decide la Giunta

Lunedì prossimo 15 aprile la Giunta comunale di Chieti approverà la delibera che dà il via libera, a partire dal 16 aprile, alla gestione diretta dei parcheggi a pagamento, un'attività che era svolta da Teateservizi, la società partecipata dichiarata fallita il 21 febbraio scorso. Il Comune ricorrerà al lavoro interinale, così com'è accaduto per la gestione del cimitero. È quanto emerso dall'incontro che il sindaco, Diego Ferrara, gli assessori a Mobilità e Partecipate, Stefano Rispoli e Massimo Cassarino, e il segretario generale del,Comune, Celestina Labbadia, hanno avuto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

"Stiamo cercando di reintegrare il maggior numero di lavoratori già in forze a Teateservizi, cosa a cui stanno lavorando gli uffici, in modo da venire incontro anche alle richieste che ci sono state manifestate dai sindacati - dicono sindaco e assessori - Una volta tornati titolari del servizio cercheremo di renderlo il più efficiente e produttivo possibile, essendo uno dei servizi che produce entrate per l'Ente. La struttura comunale ha lavorato in modo serrato in questi giorni per strutturare i vari profili necessari, da quello degli operatori, a quello di operatori esperti e funzionari, ora si stanno calibrando gli orari in modo da riassorbire il maggior numero possibile. Siamo ottimisti, perché c'è stata la massima collaborazione anche con le sigle sindacali, abbiamo tempi strettissimi per la ripartenza, ma va detto che siamo anche pronti a calibrare in progress il servizio, sviluppando tutto il potenziale, in modo da tenere aperte possibilità anche sul personale".



