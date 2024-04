Avezzano chiama turisti, tra Giro e visite a Cunicoli di Claudio

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (Sabap) per le province di L'Aquila e Teramo e il Comune di Avezzano lavorano per incrementare le visite al parco archeologico dei Cunicoli di Claudio. A darne notizia è stata Emanuela Ceccaroni, referente della Soprintendenza. "C'è un programma di apertura che abbiamo condiviso in occasione del Giro d'Italia. Ma stiamo lavorando per dare continuità e centralità a un sito che riveste importanza per la Marsica e l'intero territorio" ha detto Ceccaroni ai cronisti che seguiranno, a maggio, la carovana rosa.

L'apertura straordinaria di questo pomeriggio si è resa possibile anche grazie alla collaborazione dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo. Gli appassionati del Giro e e i turisti, nei giorni stabiliti da Soprintendenza e Comune, ad Avezzano, città di tappa 2024, potranno visitare l'infrastruttura realizzata dall'imperatore Claudio tra il 41 e il 52 d.C. La visita si svolge tra il percorso all'interno del Cunicolo del Ferraro, che permette di addentrarsi per circa 200 metri in una delle gallerie di servizio che ha conservato intatto l'aspetto di epoca romana, e il tratto iniziale del Cunicolo Maggiore, dal monumentale ingresso a tre archi. Le visite, a gruppi di 15 persone, sono condotte da personale della Soprintendenza.





