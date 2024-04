'A spasso con l'ukulele', 300 studenti in giro per Sulmona

Circa 300 ragazzi di scuola media in giro per Sulmona, duecento di loro che suoneranno l'ukulele ai piedi dei monumenti della città. Si chiama "A spasso con l'ukulele" ed è la passeggiata musicale che coinvolgerà questa mattina gli studenti della secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo n.1 "Mazzini-Capograssi". Il via da corso Ovidio alle 10.30, con la guida del loro insegnante di musica Angelo Ottaviani, che ha introdotto lo studio della chitarra hawaiana come disciplina curriculare: uno strumento musicale economico, maneggevole e versatile, al posto dei più comuni flauto dolce e chitarra classica.

"Nella nostra grande 'orchestra a cielo aperto', non ci sono selezioni né esclusioni. Ogni ragazzo ha trovato il suo spazio e il suo modo di esprimersi attraverso la musica. La musica è di tutti e per tutti e insieme faremo risuonare questa verità lungo le strade della nostra città!" scrive su Facebook Ottaviani che sul suo canale YouTube conta oltre 190mila iscritti e oltre 1100 pubblicazioni: "il canale di didattica della chitarra più visto in Italia: registra infatti circa 70 milioni di visualizzazioni", rivela Ottaviani.

Si parte dalla scuola per fare quattro soste in centro storico: arco di porta Napoli, scaletta della Rotonda, piazza XX Settembre e scalette dell'Annunziata.



