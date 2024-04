Sisma Abruzzo, approvato il Psr di Torricella Sicura

Approvato dalla conferenza dei servizi permanente il Piano straordinario di ricostruzione per Torricella Sicura in provincia di Teramo. Si tratta di un passo importante per il recupero e la valorizzazione del tessuto urbano e sociale del Comune, fortemente colpito dagli eventi sismici del 2016, attraverso un approccio integrato che tocca vari ambiti della vita comunitaria e delle infrastrutture pubbliche.

Il Programma prevede innanzitutto la riqualificazione urbanistica e funzionale del borgo, con la creazione di una strada di accesso al garage per i mezzi della Protezione Civile nel centro storico. Sempre in centro storico sarà rifatta la pavimentazione per migliorare l'aspetto estetico e la funzionalità delle aree pedonali, conservando allo stesso tempo l'identità storica del borgo. Di estrema importanza, anche in ottica di "prevenzione del rischio" sarà l'intervento pianificato sulla rete dei sottoservizi, danneggiata dagli eventi sismici e dall'usura del tempo. Tra gli interventi su strutture pubbliche la delocalizzazione e ricostruzione del nuovo asilo nido e scuola dell'infanzia; la riqualificazione del polo sportivo, compresa la realizzazione di una piscina comunale; la ristrutturazione della palestra e la ristrutturazione e l'adeguamento del centro sociale polivalente.

Nel capoluogo e nelle frazioni saranno realizzati interventi di urbanizzazione e di mitigazione dei rischi idrogeologici. In particolare: il ripristino, rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione a Piano Grande, Abetemozzo, Santo Stefano, Villa Tofo; la nuova viabilità di collegamento e accesso al parcheggio esistente del capoluogo e gli interventi sul dissesto idrogeologico in località Case Bellozzi. Tali opere, per un valore che supera i 18 milioni di euro, sono state ricomprese e già finanziate per mezzo dell'Ordinanza Speciale n. 53 del 26 luglio 2023. Infine, sarà realizzata un'area attrezzata per il compostaggio di comunità. "Questo programma - ha dichiarato il commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli - rappresenta un importante passo avanti per il futuro di Torricella Sicura e delle sue frazioni".



