Merc'Arte, stile e gusto al Museo delle Genti d'Abruzzo

Si presenta in edizione primaverile "Merc'Arte - percorsi di stile e di gusto", la due giorni che a Pescara presenta le eccellenze della produzione artigianale e interagisce con l'esposizione permanente del Museo delle Genti d'Abruzzo. L'evento è organizzato dalla Fondazione Genti d'Abruzzo, in collaborazione con Astra-Associazione studi tradizioni regionali abruzzesi. L'esposizione, articolata per ambiti produttivi, crea un legame stretto tra arte e artigianato.

"Portare all'interno di un Museo la quotidianità significa stringere un legame che attraversa il tempo - dichiara la presidente di Astra, Adriana Gandolfi - Le sale non sono forme chiuse e isolate, ma nel loro ricordare il passato ospitano il presente, che di quel passato è un'evoluzione. Elementi di arredo e abiti realizzati con materiali di recupero, oltre a restituire concretezza a oggetti in disuso, alimentano una nuova economia, ci portano su una strada di consumo più consapevole".

Ci saranno oggetti in oro, ceramiche, abbigliamento, arredamento in stile e accessori e un ampio spazio dedicato all'enogastronomia e al benessere. "E' un'opportunità che Fondazione e Astra offrono ai produttori di qualità del territorio" spiega la direttrice della Fondazione, Letizia Lizza.

"Quello tra cultura ed economia è un legame che abbiamo cercato di mantenere sempre ben saldo e ogni edizione di Merc'Arte ne è stata testimonianza - sottolinea il presidente della Fondazione, Emilio Della Cagna - Le risorse su cui l'Abruzzo può contare vengono messe a sistema per creare un circuito virtuoso che unisce arte, tradizione e artigianato in un unico grande contenitore di qualità".

Accessori, ornamenti, ceramiche, arte orafa, metalli e abbigliamento saranno in mostra in un circuito espositivo che attraversa le sale del museo. L'area enogastronomica sarà ospitata nella sala Favetta.

La rassegna sarà inaugurata sabato 13 aprile alle 16 e rimarrà aperta fino alle 21. Domenica 14 apertura con orario 10-21, ingresso libero da via delle Caserme 22.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA