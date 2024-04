Criteria Nuoto, due ori e record per Salvati a Riccione

Due medaglie d'oro, con tanto di record della competizione nella categoria Ragazzi 2008 sono stati conquistati da Lorenzo Salvati, atleta della Dna Dimensione nuoto L'Aquila ai Criteria Nazionali Giovanili 2024.

Gareggiando nelle prove in serie, Salvati ha ottenuto il miglior tempo (53.40) nel 100 metri battendo il precedente record della competizione che deteneva Federico Burdisso dal 2017 con il tempo di 53.70.

Successo per Salvati anche nella doppia distanza, con il tempo di 1'59.24. Per il giovane Salvati, originario di Tornimparte (L'Aquila) si tratta delle ultime in ordine di tempo di una serie di medaglie: nei 100 aveva conquistato la medaglia d'oro di campione italiano anno 2008 con il crono di 55.68 nei campionati nazionali giovanili di Riccione, esattamente un anno fa. Ad agosto, poi, era salito sul gradino più alto del podio nei 200 farfalla, ai campionati nazionali di categoria a Roma. "Rivolgiamo al nostro Lorenzo Salvati le più sincere congratulazioni per i trionfi raccolti ai campionati Italiani di nuoto di Riccione", spiegano i consiglieri comunali delll'Aquila, Livio Vittorini e Luigi Faccia. "Lorenzo è un patrimonio di questa città, che il Comune dell'Aquila ha nominato ambasciatore del nuoto a seguito della nostra mozione approvata in Consiglio comunale. Complimenti a Lorenzo, alla società sportiva Dna dimensione nuoto L'Aquila e ai suoi tecnici e a quanti hanno contribuito al conseguimento di successi a cui, siamo certi, se ne aggiungeranno molti altri".



