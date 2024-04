Run4Hope, di corsa per l'Ail attraverso l'Abruzzo

Una staffetta che attraversa tutto l'Abruzzo, in contemporanea con le altre regioni d'Italia.

Questa è Run4Hope che torna anche quest'anno con una veste rinnovata. Le frazioni abruzzesi sono state presentate all'Aquila in una conferenza stampa alla presenza del patron del Comitato esecutivo L'Aquila Cresce con lo Sport 2024, Francesco Bizzarri, del colonnello dell'Esercito Romeo Leonardi, Capo di Stato maggiore del Comando Esercito Abruzzo-Molise, della presidente Ail Alba Agostinelli, del presidente della Asd Atletica Abruzzo, Valter Paro, e del rappresentante dell'Usa Sporting Avezzano, Roberto Candeloro.

L'Asd Atletica Abruzzo L'Aquila collabora alla Run4Hope giunta alla 4/a edizione. Nelle prime tre edizioni Run4Hope ha raccolto un considerevole successo di partecipazione che ha permesso di realizzare importanti progetti da parte delle associazioni destinatarie dei fondi. Il progetto viene promosso dall'Associazione Run4Hope Italia Onlus con l'esclusivo obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di organizzazioni nazionali dedite alla ricerca e assistenza in ambito medico-sanitario.

Sabato 13 aprile alle ore 11 è prevista la partenza dal parco del Castello alla volta di Montorio al Vomano, momento sportivo che sarà ripreso e trasmesso in diretta in tutta Italia e che verrà preceduto da una breve cerimonia alla presenza delle autorità civili e militari. L'Asd Atletica Abruzzo curerà l'organizzazione della partenza e l'arrivo per quanto concerne la regione Abruzzo.

Insieme ad alcuni rappresentanti dell'Esercito coprirà il primo tratto da L'Aquila a Montorio al Vomano. La staffetta dopo aver percorso l'intero Abruzzo tornerà a L'Aquila il 21 aprile con gli atleti dell'Usa Sporting Avezzano.



