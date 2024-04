Hamu, la Civitas Appenninica come Capitale Europea Cultura 2033

"Candidare la Civitas Appenninica a Capitale Europea della Cultura 2033". La proposta è di Hamu, l'hub Abruzzo, Marche Umbria, un think tank di esperti impegnato nell'analisi e nella soluzione di problemi complessi in campo economico e sociale nell'area. A lanciarla il coordinatore di Hamu, Gian Mario Spacca, durante un incontro a Perugia sul tema 'Tecnologia_Talenti_Territorio'.

Spacca ha proposto di partire "dalle città colpite dal terremoto, a iniziare da Norcia: espressione di una grande cultura che trova in tre giganti dello spirito come San Benedetto, ma anche San Francesco e San Romualdo, riferimenti di una straordinaria attualità. Sulla scia - ha aggiunto - anche del riconoscimento di Pesaro e dell'Aquila, che sono state indicate come Capitale Italiana della cultura del 2024 e 2026".

Un progetto che coinvolge "le nove Università storiche che si sono unite in Hamu con le associazioni imprenditoriali, che rappresentano innovazione e potenzialità di crescita del territorio e propongono un'alleanza tra imprenditorialità, scienza e conoscenza" ha concluso.



