Incidente sulla A14 in Abruzzo, code fino a 6 chilometri

Code fino a sei chilometri nel tratto abruzzese dell'autostrada A14, in direzione Ancona, in seguito a un incidente avvenuto al km 329, tra i caselli di Teramo e Val Vibrata. Lo scontro ha interessato quattro autovetture; si registrano feriti lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Coordina gli interventi il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo.



