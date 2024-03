Federterziario L'Aquila, serve Testo unico fonti rinnovabili

"Serve un Testo unico sull'energia rinnovabile che aiuti le imprese a districarsi nel labirinto normativo sulle comunità energetiche e sui gruppi di autoconsumo e sulle diverse tipologie di incentivazione per impianti agricoli ed industriali".

Lo afferma presidente di Federterziario L'Aquila Massimo Lombardo che, rivolgendosi ai parlamentari abruzzesi, e quindi al legislatore, chiede che "tutte le regole presenti in materia vengano riorganizzate sotto un Testo unico che possa essere uno strumento utilizzabile con più facilità dalle imprese e dai progettisti".

"Come associazione di categoria che lavora accanto a professionisti che progettano e imprese che realizzano impianti fotovoltaici o di produzione di energia rinnovabile - rileva Lombardo - riscontriamo una difficoltà da parte dell'utilizzatore finale circa l'interpretazione della normativa di riferimento, data dalla moltitudine di disposizioni che rende inaccessibile un settore che, al contrario, dovrebbe essere in espansione e di facile fruizione".

Tra le attività di Federterziario vi è infatti anche il supporto di tipo legale, relativo alla interpretazione della norma in questione, e di tipo strutturale, grazie ad un servizio tecnico che accompagna l'impresa, il cittadino, e lo stesso Comune nell'organizzazione della Comunità energetica rinnovabile (Cer) o dei Gruppi di autoconsumo (Gac) per la regolare applicazione delle attuali norme.

Le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumo sono forme di autorganizzazione dal basso nate per favorire il coinvolgimento attivo dei cittadini nel processo di transizione energetica del Paese e per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia per le famiglie, le imprese e le amministrazioni, attraverso lo sviluppo dell'autoproduzione e consumo a km0 dell'energia da fonti rinnovabili, promuovendo così un nuovo tipo di aggregazione di impresa collettiva e solidale formata da produttori e consumatori, la cosiddetta comunità dei 'prosumers' (produttori - consumatori).



