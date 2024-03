A Chieti primo intervento con robot, by pass gastrico su obesa

Il primo intervento di bypass gastrico con la tecnica secondo Roux 'Totally Robotic', utilizzando il sistema robotico "da Vinci Xi" in dotazione, è stato eseguito all'ospedale SS. Annunziata di Chieti su una paziente affetta da obesità patologica, dalla équipe della Chirurgia generale oncologica.

La dissezione e la sutura robotica danno potenziali vantaggi nel prevenire il rischio di perdite, sanguinamento e altre complicanze chirurgiche, determinando rilevanti benefici in termini di tempo operatorio, durata della degenza ospedaliera e curva di apprendimento. L'unità operativa esegue di routine interventi di chirurgia bariatrica con tecnica laparoscopica e ha ottenuto recentemente il riconoscimento di "centro nazionale accreditato per la chirurgia dell'obesità" da parte della Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche (Sicob).

"Attraverso la chirurgia robotica - spiega il direttore della Chirurgia generale oncologica e, da pochi giorni, del Dipartimento chirurgico della Asl Lanciano Vasto Chieti, Liberato Aceto - vi è un'ottimizzazione della visione, ovvero un'osservazione più precisa, tridimensionale, con un'immersione totale nel campo operatorio. In ambito bariatrico è possibile raggiungere aree non sempre facilmente raggiungibili in sicurezza attraverso i canali tradizionali. Il robot annulla il tremore e la visione instabile dell'uomo e questo permette di eseguire procedure che difficilmente in condizioni normali si potrebbero eseguire con potenziamento dei movimenti umani".

"L'utilizzo del robot - prosegue - consente di effettuare gli stessi movimenti della chirurgia open, anzi di andare oltre, perché i bracci robotici hanno la capacità di muoversi all'interno dell'addome del paziente a 360°, cosa che non può fare la mano dell'uomo. Inoltre la qualità delle anastomosi che devono essere effettuate dipende dalla prestazione della suturatrice automatica in laparoscopia, mentre con il robot a fare la differenza è la manualità del chirurgo. La chirurgia robotica può essere considerata un approccio sicuro ed efficace sia nella chirurgia bariatrica primaria sia in quella revisionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA