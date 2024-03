Rugby, all'Aquila già 2mila biglietti per Italia-Inghilterra U19

Attesa in Abruzzo per il test match di rugby tra le nazionali U19 di Italia e Inghilterra, in programma sabato 6 aprile al 'Tommaso Fattori' dell'Aquila, con fischio d'inizio alle ore 18. Sono già circa 2mila i tagliandi venduti in prevendita per un appuntamento che vede la Rugby L'Aquila come club ospitante e organizzatore. Intanto il responsabile dell'Italia U19 Alessandro Castagna e i tecnici Francesco Hostiè e Alejandro Villalon hanno convocato 30 atleti per il raduno di lunedì 1 aprile al centro di preparazione olimpica del Coni a Roma. Tra loro 7 volti nuovi rispetto alla doppia sfida di Calvisano della scorsa settimana contro il Giappone, che ha visto per gli azzurrini un bilancio di una vittoria e una sconfitta. Il trasferimento all'Aquila è previsto per il primo pomeriggio di giovedì 4 aprile. Tra i convocati anche i due abruzzesi classe 2005, Riccardo Ioannucci (centro) e Simone Del Vecchio (terza linea), entrambi in forza alla Rugby Experience e al centro di formazione federale di Roma.

"Sono molto felice del ritorno del rugby internazionale all'Aquila e in Abruzzo - afferma Marco Molina, presidente di Fir Abruzzo - e sono ancora più contento che si tratti di una partita giovanile, a un livello che rappresenta una prospettiva importante per i ragazzi, in un percorso formativo che inizia a indirizzarsi verso un rugby di alto livello".

"Sono contento - continua Molina - anche perché saranno presenti Del Vecchio e Ioannucci, che insieme a Hostiè rappresentano la città e la regione in questa nazionale, segno del lavoro sul territorio. Il mio ringraziamento va anche alla Rugby L'Aquila e al suo presidente Mauro Scopano, per lo sforzo organizzativo che stanno facendo affinché questa giornata di sport sia più bella possibile".

Nella giornata del Fattori, che coincide con il 15/o anniversario del sisma, ci sarà spazio anche per due tornei giovanili nazionali. Prima del fischio d'inizio del match tra Italia e Inghilterra, infatti, ci sarà il 'San Massimo Challenge', con 12 squadre U14. Il giorno successivo, sempre all'Aquila, saranno 36 le squadre di minirugby a calcare il terreno di gioco del Fattori per la 'Eni L'Aquila Cup'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA