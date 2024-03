Pulmino con disabili finisce in una scarpata, tutti in ospedale

Un pulmino per il trasporto di disabili è uscito di strada ed è finito in una scarpata oggi pomeriggio nell'Alto Sangro, tra Alfedena e Villa Scontrone (L'Aquila). Cinque le persone ferite, trasportate all'ospedale di Castel di Sangro (L'Aquila), il conducente e i quattro passeggeri. Intervenute ambulanze del 118 e l'elisoccorso. Il mezzo, che appartiene a un'associazione, è finito sul prato a qualche metro dalla carreggiata e si è adagiato su un fianco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, per i rilievi, insieme ai Vigili del fuoco per la messa in sicurezza.



