Passeggero ubriaco dà in escandescenza, aereo atterra a Pescara

Atterraggio d'emergenza questa mattina poco dopo le 8.30 all'aeroporto d'Abruzzo per un aereo partito da Paphos (Grecia) e diretto a Parigi all'aeroporto di Charles de Gaulle. A bordo un passeggero, ubriaco, ha iniziato a dare in escandescenza e così il comandante ha preferito atterrare nello scalo abruzzese dove il passeggero è stato preso in consegna dalla Polizia di Frontiera per i controlli. Sul posto anche i sanitari del 118 che lo hanno portato per le cure del caso e il trasferimento in pronto soccorso.

L'aereo poco dopo è decollato per la capitale francese.





