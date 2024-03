Consolidati pilastri, riapre il parcheggio S.Chiara a Sulmona

Riapre oggi il parcheggio coperto di Santa Chiara a Sulmona, dopo sette mesi di chiusura, come annunciato ieri dal sindaco, Gianfranco Di Piero, e dall'assessore ai lavori pubblici, Ilenia Rico. Il parcheggio è stato messo in sicurezza, consolidando sedici pilastri, dopo le gravi criticità rilevate dai vigili del fuoco che avevano portato alla chiusura, disposta lo scorso 10 agosto. Sono 440 i posti auto disponibili. "E' la prima volta che un'Amministrazione interviene sulle condizioni obsolete del parcheggio. Un obiettivo oggi concretizzato per una risorsa rilevante della città" ha commentato il sindaco. Sulla vicenda la Procura aveva aperto un'inchiesta, acquisendo gli atti relativi alla gestione e manutenzione del parcheggio negli ultimi cinque anni.



