Anci Marche, non eliminare agevolazioni superbonus in aree sisma

"Stiamo mettendo in campo tutte le azioni" per scongiurare l'eliminazione delle agevolazioni del superbonus nelle aree terremotate, "soprattutto ora che sono stati sbloccati tanti cantieri pubblici e privati". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Ascoli Piceno e presidente di Anci Marche Marco Fioravanti.

"Bisogna assolutamente fare andare avanti la ricostruzione - ha aggiunto -, mi sono attivato subito anche come presidente di Anci Marche, sono in contatto con il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Siamo concentrati su questa questione". Fioravanti ha sott tra soggetti istituzionale, coinvolgendo anche la sottosegretaria al Mef Lucia Albano e il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli".

"Nel caso non fosse possibile reintrodurre le agevolazioni per il cratere sismico, "non riesco a fare previsioni - ha ammesso -, come minimo ci sarebbe un rallentamento. Sicuramente bisogna fare un grande lavoro di mediazione e sinergia per migliorare la norma, che si inserisce però in una logica più grande".



