Chieti, la processione del Venerdì santo ritrova la sua piazza

La città di Chieti si prepara a vivere il 29 marzo la sua antichissima processione del Venerdì Santo che per ritrova, dopo alcuni anni, interamente fruibile al momento dell'uscita dalla cattedrale di San Giustino, l'intera omonima piazza, rimasta chiusa per i lavori di rifacimento della pavimentazione. Organizzata dall'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, la processione, accompagnata dalle note del Miserere di Selecchy e dai simboli della Passione, si snoda su un percorso in centro storico lungo il quale si troveranno forze dell'ordine, Polizia Municipale e volontari delle associazioni di Protezione civile, il cui numero è stato potenziato, a fronte della previsione di una maggiore affluenza di pubblico.

Per limitare disagi, con la società di trasporti La Panoramica è stato predisposto un servizio di bus navetta che farà la spola fra il PalaTricalle e largo Cavallerizza, dalle 17.30 e fino alle 23.35. Ci sarà una viabilità a compartimenti stagni, per consentire che il corteo attraversi in sicurezza tutto il lungo percorso cittadino.

Ai divieti di sosta e di accesso in diverse porzioni del centro storico, riportate nell'apposita ordinanza, sono stati aggiunti i divieti di somministrazione e vendita di bibite in vetro nel perimetro interessato dal percorso, che sarà interdetto anche agli ambulanti, e dovrà essere il più libero possibile dalle strutture di pertinenza dei pubblici esercizi.

"Siamo lieti che la processione torni ad avere l'intera piazza a disposizione, cosa che renderà ancora più d'effetto il colpo d'occhio e la bellezza del rito - dicono il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e il vice, Paolo De Cesare - Ci prepariamo ad accogliere migliaia di persone e contiamo di farlo in sicurezza e nel migliore dei modi, grazie alla sinergia con le forze dell'ordine, nonché con i volontari di protezione civile.

L'invito è di venire ad assistere a un evento davvero unico e coinvolgente, che con la sua bellezza è capace di toccare la sensibilità di chiunque, cattolico o non cattolico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA