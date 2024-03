'Il viaggio nella letteratura italiana ed europea' a Pescara

Un'occasione per promuovere la diversità linguistica e la ricchezza culturale della letteratura europea: è "Il 'viaggio' nella letteratura italiana ed europea", reading e incontro con l'autore Cristiano Marcucci. Un appuntamento che si terrà lunedì 25 marzo, alle 18 a Pescara, nella sede di Ad Hoc Onlus.

"Abbiamo messo in connessione due importanti celebrazioni in questo appuntamento, la giornata degli autori europei e il Dantedì, con il tema del viaggio che fa da collante", ha spiegato all'ANSA Annarita Bini, presidente dell'associazione culturale SmartLab Europe organizzatrice dell'incontro.

Una prima parte sarà quindi dedicata alle letture di passi di volumi di diverse nazionalità e generi, anche in lingua originale, tra cui scozzese e greco, e una seconda parte dedicata alla Divina Commedia, attraverso lo scritto "Dannati.

Vizi capitali ovvero virtù nascoste" di Marcucci.

"Con la nostra associazione intendiamo promuovere i valori europei, inclusione, mobilità, interculturalità e anche ecosostenibilità, attraverso la cultura, i libri, perché con l'acquisizione delle competenze si sa decidere e quindi essere cittadini. La democrazia non è conquistata una volta per tutte, va sempre difesa", aggiunge Bini.

Per questo dopo l'evento di lunedì verranno lanciate altre iniziative tra cui quella dei libri del cuore, per stilare una bibliografia dal basso di libri significativi per le persone che si iscriveranno.



