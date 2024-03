Daniele Silvestri ad Alba Fucens con 'll Cantastorie recidivo'

È Daniele Silvestri il primo ospite di rilievo annunciato per l'edizione 2024 di Festiv'Alba.

Venerdì 9 agosto 2024 il concerto del cantautore romano chiuderà il ciclo di 10 grandi eventi di musica e teatro che l'Anfiteatro romano di Alba Fucens ospiterà dal 31 luglio. Il nuovo live di Daniele Silvestri è ispirato al format-concerto capitolino 'Il cantastorie recidivo' (30 le repliche), progetto che nei mesi più caldi diventa itinerante in un tour prodotto da Otr Live.

'Il cantastorie recidivo' nasce per celebrare trent'anni di musica durante i quali Silvestri ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico.

Storie che hanno descritto in maniera sincera, ironica e romantica il nostro Paese e chi lo abita. Una combinazione di talento artistico, impegno sociale e versatilità stilistica che lo hanno reso una figura tra le più significative della scena musicale italiana.

Intanto Silvestri si è lanciato in una nuova sfida: 'Le cose che abbiamo in comune', il suo primo podcast, in registrazione durante i suoi live a Roma, prodotto da Fandango. Il progetto vede l'artista ritagliarsi una parentesi durante i concerti romani e, accompagnato in ogni puntata da un ospite diverso, raccontare insieme scorci di vita, aneddoti, ricordi e riflessioni. Alternando racconto e musica, ironia e pensiero, applausi e silenzi attenti, Daniele si mostra in una veste inedita, perfetto padrone di casa e anche 'conduttore' di un nuovo modo di fare talk show.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA