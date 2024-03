Teatro d'Annunzio chiuso per lavori, Pd 'Comune non l'ha detto'

Il Teatro Monumento 'D'Annunzio' di Pescara, che ha ospitato negli anni tante edizioni del Premio Flaiano, concerti ed eventi musicali, è chiuso da quasi due settimane per questioni di stabilità sismica. Lo hanno rivelato questa mattina, in conferenza stampa, i consiglieri comunali del Pd con il consigliere regionale Antonio Blasioli. "La notizia - ha annunciato il capogruppo in Consiglio comunale Piero Giampietro - riguarda la chiusura disposta già dall'8 marzo, ma mai comunicata dalla Giunta Masci del teatro D'Annunzio di Pescara. L'inagibilità segue uno studio di vulnerabilità sismica le cui risultanze hanno determinato l'assoluto divieto di utilizzo del Teatro che sembrerebbe avere bisogno di interventi stimati per circa 2 milioni di euro. Ci saremmo aspettati che questa notizia fosse comunicata alla città dal Comune di Pescara o, in subordine dall'Ente manifestazioni pescaresi che ne ha la gestione, ma nessuno l'ha fatto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA