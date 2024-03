A San Salvo una scuola intitolata a Filomena Delli Castelli

Era il 17 settembre 2020 quando l'allora sindaco Tiziana Magnacca, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il prefetto di Chieti Armando Forgione e al questore di Chieti Ruggiero Borzacchiello inaugurarono a San Salvo (Chieti) il nuovo polo scolastico di via Melvin Jones che ora ospita gli alunni dell'infanzia e della primaria dell'istituto omnicomprensivo "Mattioli - D'Acquisto". Ieri pomeriggio l'attuale sindaco Emanuela De Nicolis e la dirigente scolastica Annarosa Costantini hanno scoperto la targa della scuola intitolata a Filomena Delli Castelli, figlia di un emigrante abruzzese, nata a Città Sant'Angelo, laureata all'Università Cattolica di Milano e a trent'anni eletta all'Assemblea Costituente.

Il sindaco ne ha ricordato il percorso politico: "Precorse i tempi, in un'Italia in cui per la prima volta si svolgeva il suffragio universale, questa giovane donna, ebbe la forza e il coraggio di essere classe dirigente, rappresentando le aspettative e i bisogni della sua gente, ebbe a dire che le donne erano indispensabili per la ricostruzione reale, materiale e morale del nostro Paese".

De Nicolis ha ricordato come Tiziana Magnacca, attualmente presidente del Consiglio comunale, presente ieri alla cerimonia, "ebbe una splendida intuizione quando propose di intitolare la scuola a questo splendido esempio di impegno civile. I nostri ragazzi, tutti noi, abbiamo bisogno di esempi, reali, veri, autentici".

Erano presenti Antonio Delli Castelli, nipote di Filomena Delli Castelli, Giuliano Bocchia, ispettore dell'Ufficio scolastico regionale, le dirigenti scolastiche Concetta Delle Donne, Eufrasia Fonzo e Angela Evangelista, l'assessore Elisa Marinelli e il consigliere comunale alla Cultura Maria Travaglini.



