Autonomia del Molise, in Consiglio regionale il 'caso Gabanelli'

La questione dell'autonomia del Molise con l'ipotesi di annessione all'Abruzzo - tornata alla ribalta dopo l'avvio di una raccolta firme per un referendum sul possibile passaggio della provincia di Isernia alla regione confinante - è stata al centro dei lavori di questa mattina del Consiglio regionale del Molise. A dare il via al 'botta e risposta', sfociato in seconda battuta nel 'caso Gabanelli', sono state le dichiarazioni del consigliere di minoranza Angelo Primani (M5s), intervenuto su una mozione relativa alle criticità del trasporto pubblico locale e alla mancata gara per l'affidamento del servizio ad un gestore unico. L'esponente dell'opposizione, nel fare un confronto con quanto realizzato dalla Regione Abruzzo attraverso l'affidamento del servizio a una società in house, la 'Tua', si è rivolto al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. "Lei ha contestato quanto detto da Gabanelli, rivendicando l'autonomia del Molise, ma mentre in Abruzzo la 'Tua' gestisce anche la tratta ferroviaria dall'Aquila a Roma, in Molise da tredici anni si continua a discutere sull'affidamento di questa gara".

Il Molise, dunque, "deve continuare a mantenere l'autonomia? Ma questi devono essere i servizi? A questo punto - le parole di Primiani - un po' di interrogativi li metterei sul tavolo". La replica del governatore non si è fatta attendere. "Anziché andare dietro alla Gabanelli, che dice che il Molise è nata come regione semplicemente perché non volevamo andare a fare la patente a Pescara e la Corte d'Appello a Napoli, offendendo in questa maniera un intero territorio, sarebbe servita una presa di posizione da parte di tutti, e non solo mia, nel difendere questa regione". Inoltre, "la Gabanelli dovrebbe spiegare quale sarebbe, andando con l'Abruzzo o con la Campania, l'equazione matematica che ci garantirebbe di poter assicurare gli attuali servizi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA