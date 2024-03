Progetto di rigenerazione dello stadio per L'Aquila Calcio

Fino 7.500 posti dai 6.100 iniziali in una struttura rinnovata che ospiterà anche locali commerciali, bar e una foresteria. All'Aquila è stato presentato il progetto di riqualificazione dello stadio: il Gran Sasso d'Italia, uno dei pochi senza barriere architettoniche. Un progetto da 17 milioni di euro, di cui 10, quelli per l'area Nord i cui lavori partiranno a fine mese, arrivano dai fondi del Pnrr.

A parlarne Goffredo Juchich, amministratore del club rossoblù, e Massimiliano Barberio, che ha seguito il progetto da un punto di vista tecnico, insieme al sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

"Si tratta dell'ennesimo passaggio epocale della nostra società - ha esordito Juchich - in questi anni abbiamo anche rifondato il settore giovanile e contribuito a far rinascere questo luogo, ora vogliamo farlo crescere". Il progetto stadio è parte integrante della campagna di Equity crowdfunding che partirà il prossimo 21 marzo e grazie alla quale ognuno potrà diventare socio del club.

La raccolta non servirà a finanziarie la gestione ordinaria, ma appunto a sviluppare la struttura di supporto al club. Sono previsti esercizi commerciali, campi da padel, un'area polisportiva per il tennis, il volley e il calcio a 5, spogliatoi, parcheggio interrato (da 70 posti sotto la curva nord) e persino un teatro (sotto la sud) da 400 posti. Sempre nell'area Nord ci sarà un secondo campo da calcio con una piccola tribuna, una foresteria, sale multimediali, un museo e altre aree ristoro.

Tutto a disposizione della prima squadra come delle giovanili, con l'ambizione di fare dell'area un luogo dove non si va solo la domenica ma tutti i giorni.



