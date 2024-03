Presidente Molise, complimenti all'Aquila e in bocca al lupo

"Al capoluogo regionale abruzzese, al sindaco Pierluigi Biondi e al team che ha lavorato al progetto vincitore vanno i complimenti e l'in bocca al lupo per l'esperienza che attenderà tutta la comunità territoriale e regionale". Così il presidente della Regione Molise Francesco Roberti commenta la proclamazione dell'Aquila a Capitale della Cultura 2026.

"Da parte nostra - aggiunge il governatore - abbiamo fatto il tifo per la città di Agnone, con cui abbiamo condiviso questa esperienza, fatta di lavoro, passione, amore per la propria città e orgoglio di far parte di una regione che, come già ho avuto modo di dire, quando si unisce riesce a far cose meravigliose".

"Agnone - prosegue Roberti - è arrivata in finale con un progetto di qualità, entusiasmante e importante, su cui hanno lavorato tanti professionisti del nostro territorio. Proprio per questo motivo, non disperderemo questo patrimonio culturale e, ora, lavoreremo affinché quanto previsto dall'iniziativa, volto alla valorizzazione del nostro territorio e delle aree interne, possa essere portato avanti".

"I complimenti per aver creduto in questa iniziativa - conclude Roberti - che ha fatto parlare della città di Agnone e del Molise per diverse settimane, vanno al sindaco di Agnone e Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, e a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo al progetto".





