L'Aquila Capitale cultura, Caruso 'chance per intero territorio'

"Il raggiungimento di questo traguardo storico non rappresenta solo un'opportunità di crescita e sviluppo, ma anche un momento per celebrare la nostra identità storica, artistica e comunitaria". Così il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, sulla scelta dell'Aquila come Capitale Italiana della cultura per il 2026. "I miei complimenti al sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, al quale la Provincia non ha fatto mancare il proprio sostegno, e ancora a quanti hanno creduto a questo ambizioso e impegnativo progetto. In sintonia con tutti gli enti coinvolti collaboreremo alla realizzazione di un percorso che renderà l'anno della Capitale della Cultura un'esperienza indimenticabile per cittadini e visitatori, lasciando un'eredità duratura per le generazioni future. Lavoreremo tutti per raccogliere gli effetti di questo eccezionale riconoscimento" conclude Caruso. Un pensiero condiviso anche dai consiglieri provinciali dell'area aquilana Vincenzo Calvisi, Gabriella Sette e Daniele D'Angelo.





