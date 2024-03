Calcio, Pescara, domani a Rimini per la svolta

) Dopo gli auguri di Zdenek Zeman alla squadra, arrivati martedì scorso durante un evento a Spoltore (Pescara), il Pescara torna in campo domani in campionato per affrontare la trasferta di Rimini. In Romagna i biancazzurri proveranno a tornare all'appuntamento con la vittoria, per cancellare un periodo negativo caratterizzato da un solo successo, un pari e 5 sconfitte nelle ultime sette gare.

La vittoria servirebbe per consolidare i play off e provare a migliorare l'attuale piazzamento.

Per il match con i biancorossi Bucaro dovrà fare a meno di Vergani. "Dobbiamo ripartire dal finale con la Carrarese. Forse abbiamo risentito un po' di tutta la situazione (contestazione dei tifosi) e non ci siamo espressi bene, ma stiamo bene fisicamente e questo è un aspetto da non sottovalutare. Dobbiamo tornare ad essere protagonisti, perché lo siamo stati. Dobbiamo guardare la classifica, ma dobbiamo tornare a fare anche le prestazioni e ad essere protagonisti".

Così questa mattina il tecnico pescarese, prima della partenza per la Romagna. Sul modulo da scegliere, Bucaro ha aggiunto: "Vedremo se partire a 3 o 4 dietro. Abbiamo avuto più giorni per provare la difesa a 3 però decideremo domani. La decisione non arriverà in base all'avversario. Il fatto di aver cambiato deriva dal fatto che avevamo preso tanti gol. Abbiamo le qualità per fare sia la difesa a 3 e sia a 4. Veniamo da un maestro che con il 4-3-3 ha fatto la storia ma io non sono Zeman".



