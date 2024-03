Gli eletti in Consiglio Abruzzo, promossi e bocciati

Quattro assessori regionali uscenti confermati consiglieri regionali, altri tre bocciati dalle urne, tra cui quello alla Salute, tre donne elette nella nuova assemblea regionale, la Lega che perde 8 consiglieri rispetto alle elezioni 2019: sono alcuni dei dati che emergono dall'analisi del voto in Abruzzo che ha decretato la vittoria di Marco Marsilio.

Sono 19 i consiglieri confermati dalle urne: Emiliano Di Matteo (eletto con la Lega nel 2019 poi passato a Fi), Vittorio D'Incecco (Lega), Emanuele Imprudente (Lega, assessore), Lorenzo Sospiri (Fi, presidente consiglio uscente), Daniele D'Amario (Fi, assessore), Nicola Campitelli (assessore eletto con la Lega poi passato a FdI), Luca De Renzis (eletto con la Lega, passato a FdI), Umberto D'Annuntiis (FdI, sottosegretario alla Presidenza della Giunta uscente), Mario Quaglieri (FdI, assessore), Leonardo D'Addazio (FdI), Massimo Verrecchia (FdI), Marianna Scoccia (Noi Moderati), Roberto Santangelo (eletto con Ap, passato a Fi), Francesco Taglieri (M5S), Antonio Blasioli, Silvio Paolucci, Dino Pepe (Pd), l'unico consigliere del centrosinistra in provincia dell'Aquila, Pierpaolo Pietrucci (Pd), Sandro Mariani (Pd).

Bocciati 14 consiglieri uscenti tra i quali Nicoletta Verì, eletta con la Lega e candidata nella lista Marsilio Presidente, Pietro Quaresimale (Lega), Mauro Febbo (FI), Sara Marcozzi, candidata alla presidenza della Regione con M5S nel 2014 e nel 2019 e ora candidata con FI.

Tre le donne elette: Tiziana Magnacca (FdI), Marianna Scoccia (Noi Moderati) ed Erika Alessandrini (M5S). Nella legislatura precedente le donne in consiglio erano cinque (Bocchino, Verì, Scoccia, Marcozzi e Stella). Tra i nuovi ingressi l'ex presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco (Pd), Enio Pavone (Azione), Giovanni Cavallari, Vincenzo Menna, entrambi di Abruzzo Insieme, Luciano Marinucci e Gianpaolo Lugini, lista di Marsilio Presidente. Tornano in Consiglio dopo dieci anni l'ex assessore della Giunta Chiodi Paolo Gatti (FdI) e l'ex sindaco di Rosello Alessio Monaco (Avs-Aps).



