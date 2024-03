Dolcevita e cravatta, candidati presidenza Abruzzo al voto

Tranquillo, flemmatico, in dolcevita grigio e giacca scura, il presidente uscente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, candidato per il bis, è arrivato poco prima delle 12 nella scuola elementare del quartiere Tricalle a Chieti per votare. Una volta inserita la scheda nell'urna, immortalato dalle telecamere, ha salutato e stava per lasciare l'aula senza riprendere i documenti. E' stato il presidente di seggio a richiamarlo sorridendo. Sulla porta uno scambio di battute con un rappresentante di lista del Pd che lo ha salutato battendo il 'cinque', poi l'augurio di buon lavoro a presidenti e scrutatori.

Alle 12 in punto, a Pescara, l'altro candidato alla presidenza, Luciano D'Amico è arrivato al seggio elettorale accompagnato dal suo staff, nella scuola 'Illuminati, in quel momento molto affollata al punto che ha dovuto aspettare alcuni minuti per poter entrare, subito dopo giornalisti e fotografi.

Per lui, elegante in giacca e cravatta, strette di mano e sorrisi, tra cittadini che lo hanno salutato chiamandolo professore, e chi, tra gli scrutatori, ha voluto fare un selfie.

Sorridente, attorniato da donne, presidente del seggio e scrutatrici, D'Amico si è prestato volentieri.



