Regionali Abruzzo: D'Amico ha votato a Pescara, per lui selfie e strette di mano

Il candidato presidente della Regione Abruzzo per il campo largo Luciano D'Amico è arrivato al seggio elettorale alle 12 in punto accompagnato dal suo staff. D'Amico ha votato a Pescara alla sezione n. 27 della scuola 'Illuminati' di via Regina Elena, super affollata in questo momento. Per lui strette di mano, sorrisi e foto. Subito dopo il voto, i componenti del seggio hanno chiesto al candidato di poter fare un selfie insieme; lui ha subito accettato volentieri.

