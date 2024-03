Tajani, Commissione d'inchiesta? Va bene, ma serve ancora tempo

"Non sono assolutamente contrario, ma per fare la commissione d'inchiesta ci vuole ancora tempo.

Intanto andiamo avanti con il lavoro dei magistrati: ho fiducia nel procuratore antimafia, nella magistratura di Perugia e nella Commissione antimafia". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento a Francavilla al Mare (Chieti). "Si vada avanti - ha detto - e si scoprano i mandanti e i responsabili di quello che è accaduto. E' qualcosa di preoccupante. Credo che servano prudenza e determinazione.

Non dobbiamo strumentalizzare - ha concluso - ma non dobbiamo neanche sottovalutare".



