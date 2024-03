"A prescindere da quello che succede in Abruzzo, e sono convinto che andrà bene, il governo va avanti lo stesso. L'appuntamento secondo me più importante è quello delle europee. Mi permetto già di dire adesso che le europee andranno bene per il centro-destra e che il governo uscirà rafforzato". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a margine della firma dell'accordo di coesione con il Friuli-Venezia Giulia a Pordenone.



